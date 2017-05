Osnabrück. Der gewaltsame Tod eines Teenagers bringt in der Serie „Riverdale“ eine Lawine an Irrungen, Wirrungen und mysteriösen Ereignissen ins Rollen. Doch lohnt sich die Serie? Unbedingt, finden wir!

Jason Blossom ist verschwunden. Doch wirklich schade ist es um den so schönen, wie bösartigen Schüler der örtlichen High-School des US-Städtchens Riverdale nicht: Er trieb seine Ex-Freundin in den Wahnsinn, bis sie in eine Anstalt verwiesen wurde und war auch sonst kein sympathischer Geselle.

Seine Zwillingsschwester Cheryl steht ihm in Attraktivität und Gemeinheit übrigens nichts nach: Als Chefin der Highschool-Cheerleader mobbt sie weniger beliebte Schüler ebenso wie mögliche Konkurrentinnen. Doch nun ist Jason weg, verschwunden bei einem Bootsausflug mit der Schwester. Ertrunken, soviel sei verraten, ist er aber nicht, auch wenn seine Leiche im Wasser gefunden wird.









„Twin Peaks“ für Teenager?

Eine schöner, toter Teenager im Wasser? Und eine kleine Stadt, deren soziale Struktur auf Geheimnissen, Begehrlichkeiten, Lügen und dem Begleichen alter Rechnungen basiert? Das kennt man doch, nämlich aus der Serie „Twin Peaks“ von David Lynch. Dort sorgte der Tod der Highschoolschönheit Laura Palmer für eine wahre Schwemme an Mysterien und verrückten Wendungen. (Weiterlesen: Wo läuft Twin Peaks 2017 in Deutschland?)

Doch ganz so abgedreht wie „Twin Peaks“ ist „Riverdale“ nicht: Zwar ähneln sich Look, Krimi-Elemente und die Örtlichkeit – ein wichtiger Teil der Handlung spielt sich auch hier immer im örtlichen Diner ab. Doch rückwärts sprechende Zwerge oder sich in Schrankknaufe verwandelnde Menschen sind in der hierzulande auf Netflix laufenden Teenie-Serie nicht zu finden.

Hintergrund: ein Comic

Begründet ist dies wohl auch im eigentlichen Hintergrund der Serie: den Archie-Comics. In Deutschland sind diese eher wenigen bekannt, doch in den USA ist die Dreieckgeschichte zwischen dem Schüler Archie Andrews und seinen beiden Objekten der Begierde, Betty Cooper und Veronica Lodge, seit den 1940-er Jahren Thema diverser Heftchen. Der herausgebende Verlag, der ebenfalls unter den Namen Archie-Comics fungiert, steht übrigens auch Pate für die Hexe Sabrina, die schon in den späten 1990-ern Heldin der TV-Sitcom „Sabrina – Total verhext“ wurde.

Nicht ganz so sinister ist die Comicvorlage zu Riverdale. Screenshot: NOZ/Quelle TheArchieComics

Ob Archie, die brave Betty und die eher undurchsichtige Veronica: Die Charaktere der Vorlage tauchen vom Namen zwar alle in der Serie „Riverdale“ wieder auf, doch von Mord und sinistren Intrigen ist in den Comics nichts zu finden. Dort waren die – für die 1940-er Jahre noch wilden Themen – pubertäre Liebeleien, Fast-Food und Partys. Damit lockt man heute natürlich keinen mehr vor den Bildschirm. (Weiterlesen: Gucken Teenies noch fern? Verblüffende Zahlen zum Jugend-TV)

Reminiszenzen an die Popkultur

Warum also nicht viele erfolgreiche Serien zitieren und so die eher dünne Handlung der Comics für die TV-Adaption andicken, scheinen sich die Macher gedacht zu haben.

Heraus gekommen ist ein Mix von Serien und Filmen wie eben „Twin Peaks“, aber auch „Scooby Doo“, „Pretty Little Liars“, „Veronica Mars“, „Gossip Girl“, „Heathers“ und dem Adoleszenz-TV-Klassiker „Dawson’s Creek“.

Das hätte schief gehen können, aber bei „Riverdale“ ergeben all diese Einflüsse ein stimmiges Gesamtbild und verderben die Lust am Gucken nicht. Im Gegenteil: Die Serie zitiert und persifliert ihre Vorbilder so klug, dass es Spaß macht, zuzugucken.

Wiedersehen mit ehemaligen Teenie-Schwarms

Für ältere Zuschauer gibt es zudem ein Wiedersehen mit Teenie-Schwarms vergangener Zeiten: Luke Perry, der wilde Dylan aus „Beverly Hills 90210“ spielt Archies sorgenfaltigen Vater. (Was aus den einstigen „BH 90210“-Stars wurde, sehen Sie hier) Molly Ringwald, einst „Pretty in Pink“, seine entfremdete Mutter. Passenderweise ist auch Schauspielerin Mädchen Amick mit an Bord, die in Twin Peaks die Bedienung Shelly spielt.

Kenner der Originale können sich also freuen. Und die Teenies von heute dürfte es nicht stören, da die Zitate die große Frage, um die es sich bei „Riverdale“ alles dreht, nicht behindert: Wer tötete Jason?

Attraktive Charaktere

Ein Erfolgsfaktor neben des Krimi-Elements ist natürlich auch die Attraktivität der Schauspieler: Die Hormone der Teenager mögen noch so sehr verrückt spielen, auf die Reinheit ihrer Haut hat all das keine negativen Auswirkungen. Stattdessen sind die Mädchen schön und schlank, die Jungen interessant und zumeist gutgebaut. Dazu kommen die typischen Soap-Elemente wie unerwiderte Liebe, böse Intrigen, verratene Freundschaft und sogar eine Affäre zwischen Schüler und Lehrerin.

Trotzdem ist die Welt von „Riverdale“ wohltuend vielfältig: Die Highschool-Band „Josie and the Pussycats“ besteht aus schwarzen Mädchen, es bahnt sich eine Liebesbeziehung zwischen zwei männlichen Neben-Charakteren an, zwei Mädchen küssen sich gegenseitig und Sex-Mobbing an der Schule wird ebenfalls thematisiert.

So verstörend oder explizit in beim Zeigen grausamer Szenen wie beispielsweise die umstrittene Serie „Tote Mädchen lügen nicht“, die sich um den Selbstmord einer Schülerin dreht, ist „Riverdale“ jedoch nicht: Das Abgründige ist hier eher Stilelement als Quintessenz.

Zweite Staffel kommt – mit Hexe Sabrina

Der produzierende US-Sender CW orderte schon nach sechs Folgen eine zweite Staffel. Diese wird die Geheimnisse um das Städtchen Riverdale weiter beleuchten und zudem ein Wiedersehen mit der Hexe Sabrina bieten.

Dann allerdings ohne die Sitcom-Elemente, sondern – wie sollte es anders sein – mit düsterem Flair.

Riverdale: 13 Folgen, Altersempfehlung für die USA: 13 Jahre; Staffel 1 läuft aktuell auf Netflix