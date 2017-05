Berlin.Let‘s Dance 2017: Wann ist das „Let‘s Dance“-Finale 2017? Gibt es noch Tickets für die Liveshow? Und mit welchen Tänzen müssen die Kandidaten sich im Finale beweisen?

Wann ist das „Let‘s Dance“-Finale 2017?

Die Kandidaten von „Let‘s Dance“ nähern sich mit großen Ausfallschritten dem Finale. Wer „Dancing Star 2017“ wird, entscheidet sich am Freitag, 9. Juni 2017, live im Finale von „Let‘s Dance“. Das Finale ist traditionell der Höhepunkt für alle Beteiligten– auch für den Sender, der im letzten Jahr 5,06 Millionen Zuschauer für die Entscheidung zwischen Victoria Swarovski (Finalsiegerin), Sarah Lombardi (2. Platz) und Jana Pallaske (3. Platz) begeisterte. (Mehr Let‘s Dance 2017: Übler Llambi-Tiefschlag gegen Heinrich Popow)

Wer tanzt was im „Let‘s Dance“-Finale 2017?

Auch in diesem Jahr sollen wieder drei Tanzpaare ins Finale von „Let‘s Dance 2017“ einziehen. Nach elf Liveshows müssen die Kandidaten dann jeweils drei Tänze absolvieren: ihr persönliches Staffel-Highlight, einen von der Jury bestimmten Tanz und einen Freestyle. Zu den drei Finalisten stoßen außerdem die bereits ausgeschiedenen Paare, die ebenfalls noch einmal ihren Lieblingstanz vorführen. Jury- und Zuschauervotum entscheiden dann über den Sieger des „Let‘s Dance“-Finales 2017.

Was kommt nach dem „Let‘s Dance“-Finale 2017?

Im Jubiläumsjahr ist alles anders. Schon für den Auftakt der zehnten Staffel von „Let‘s Dance“ spendierte RTL den Kandidaten mit der Kennenlern-Show eine vorgezogene Extra-Ausgabe. Und nach dem Finale gibt es noch eine Zugabe. Am Freitag, 16. Juni, zeigt RTL zur klassischen Dance-Zeit um 20.15 Uhr den Jubiläumsrückblick „10 Jahre Let’s Dance – Die schönsten Momente“. In einem Querschnitt durch alle zehn Staffeln können die Zuschauer dabei überprüfen, ob das Niveau der Tänzer tatsächlich so verblüffend steigt, wie die Jury jedes Jahr aufs Neue beteuert. Daniel Hartwich und Sylvie Meis präsentieren ein ABC, das mit „A wie Allstars“, „B wie beinhartes Training“ und „C wie Choreografien“ beginnt, um die Show dann über „K wie Kämpfe und Krisen“ und „P wie Pannen“ bis hin zu „Z wie Zehn weitere Jahre“ durchzubuchstabieren. (Mehr Let‘s Dance 2017: Isabel Edvardsson ist schwanger – und raus)

Wer siegte in den bisherigen Finals von „Let´s Dance“?

Die erste „Let‘s Dance“-Staffel machte im Frühjahr 2006 Wayne Carpendale zum „Dancing Star“. Danach gewannen Susan Sideropoulos (2007), Sophia Thomalla (2010), Maite Kelly (2011), Magdalena Brzeska (2012), Manuel Cortez (2013), Alexander Klaws (2014), Hans Sarpei (2015) und Victoria Swarovski (2016). Die ersten zwei Staffeln moderierten Hape Kerkeling und Nazan Eckes; 2010 gab Hape Kerkeling die Aufgabe an Daniel Hartwich ab. Im Jahr darauf übernahm Sylvie Meis die Aufgabe von Nazan Eckes. Bei ihrem ersten „Let’s Dance“-Auftritt war Sylvie im Jahr 2010 noch als Tänzerin dabei – sie kam im Finale der dritten Staffel auf den zweiten Platz. (Let‘s Dance 2017: Heinrich, Faisal, Giovanni – wer fliegt raus?)

Gibt es noch Tickets für das „Let‘s Dance“-Finale 2017?

Wer sich jetzt noch für den spontanen Besuch von „Let‘s Dance 2017“ entscheidet, ist zu spät dran. Nicht nur das Finale ist komplett ausgebucht, auch für die letzten Liveshows auf dem Weg dorthin gibt es keine Tickets mehr. (Respekt für Heinrich Popow! Ein Zwischenruf des Weltmeisters Michael Hull)

Wer sind die „Let‘s Dance“-Kandidaten 2017

Hier lesen Sie Porträts der „Let‘s Dance“-Kandidaten und ihrer Profi-Tänzer:

