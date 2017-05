GNTM 2017 mit Joop und Robin Schulz GNTM 2017: Was passiert im Finale am 25. Mai?

pm/kan Unterföhring. Zum zwölften Mal kürt Heidi Klum am 25. Mai 2017 „Germany‘s Next Topmodel“. In der Liveshow gibt es eine Modenschau von Ex-Jurymitglied und Designer Wolfgang Joop, Robin Schulz steht mit James Blunt auf der Bühne und die Juroren tanzen.

Das GNTM-Finale 2017 (Donnerstag, 25. Mai, 20:15 Uhr auf Pro Sieben) wird ein Abend voller Überraschungen. Heidi Klum und ihre Jurykollegen Michael Michalsky und Thomas Hayo haben sich etwas Außergewöhnliches zum Show-Auftakt überlegt. Heidi Klum: „Ich habe mir gedacht, es wäre etwas Besonderes, im Finale von ‚Germany’s next Topmodel‘ zu singen und zu tanzen.“ Deshalb eröffnen die Juroren das GNTM-Finale mit einer eigens komponierten und choreografierten Showeinlage. (Rückblick GNTM 2017: Warum mussten Carina und Anh gehen?)

GNTM 2017: Wolfgang Joop gestaltet einen Walk

Das vielleicht schönste Comeback der GNTM-Geschichte: Ex-Juror Wolfgang Joop verstärkt die Jury im Finale. Er stattet die Finalistinnen für einen Walk beim zwölften GNTM-Finale aus und beurteilt die Models gemeinsam mit den Juroren Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo. (Rückblick: GNTM-Finale 2016: Kim gewinnt „Germany‘s Next Topmodel“)

GNTM 2017 Finale: Keine Handys in der Arena

Genau wie bei Konzerten großer Popstars (Alicia Keys, Guns `N Roses, Adele, Björk) gibt es auch beim Finale von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ keine Handys in der Arena. Warum? So kann das Publikum die Show in vollen Zügen genießen, heißt es in der Pressemitteilung von Pro Sieben. (Weiterlesen: GNTM 2015: Liveshow nach Bombendrohung abgebrochen)

Die Show wird zudem – ähnlich wie beim Superbowl – aus Sicherheitsgründen mit einem kleinen Zeitversatz ausgestrahlt. So kann niemand Deutschlands schönstes Finale als Plattform für seine Botschaften nutzen. (Weiterlesen: GNTM 2014: ProSieben belächelt Pinkstinks-Protest)

GNTM 2017: Finale mit Robin Schulz feat. James Blunt und Helene Fischer

Vier musikalische Superstars bereichern das #GNTM-Finale: Robin Schulz feat. James Blunt versüßen den Abend mit dem Song „OK“. Beth Ditto sorgt mit ihrer neuen Single für „Fire“ auf der Bühne. Helene Fischer verzaubert die Menge mit dem neuen Song „Herzbeben“ aus ihrem aktuellen Album „Helene Fischer“.

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ – das Finale, am 25. Mai 2017, um 20.15 Uhr, auf Pro Sieben. Welche Nachwuchsmodels ins Finale kommen, entscheidet sich beim GNTM-Halbfinale am heutigen Donnerstagabend, 18. Mai 2017, ab 20.15 Uhr.

