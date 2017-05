Berlin. Wer die „Bachelorette 2017“ hält RTL noch unter Verschluss. Die 20 Kandidaten kann man sich jetzt aber schon ansehen. Alle Fakten zur „Bachelorette 2017“-

Am 14. Juni startet die „Bachelorette 2017“! Welche Frau in der vierten Staffel der Kuppelshow umworben wird, hält RTL noch unter Verschluss. Die 20 Kandidaten, die um ihre Rosen kämpfen, sind aber schon jetzt in voller Schönheit zu bestaunen. (Hahaha! Das steht in der Stellenausschreibung zur „Bachelorette 2017“!?)

Die Kandidaten: Wer kriegt die „Bachelorette 2017“?

Diese Kandidaten wetteifern in sieben Nächten der Rose um das Herz der Bachelorette 2017. RTL präsentiert sie in der ersten Pressemitteilung zu den „Alphamännchen“ (O-Ton RTL) mit jeweils einem kennzeichnenden Zitat:

Alex (26), Schornsteinfeger aus Berlin: „Ich bin sicher nicht die schlechteste Wahl …“

Alexandre (32), Personal Trainer aus Bonn: „Ich bin der Mann, der die Bachelorette erobert!“

Andre (28), Projektleiter aus Herten: „Laster? Habe ich keine.“

Arnold (24), Werkzeugmechaniker aus Bad Neustadt a.d. Saale: „Die Nächste soll die Letzte sein.“

Basti (34), Entertainer aus Mönchengladbach: „Ich weiß, was ich will.“

David (27), Schlagzeuger der Metal-Band Eskimo Callboy aus Moers: „Groupies? War ich nie der Typ für.“

Domenico (34), Logistikmanager aus Gelnhausen: „Ich bin vielleicht nicht der Beste, aber ich kenne keinen besseren!“

Jens (25), Feuerwehrmann aus Saarbrücken: „Für die Bachelorette würde ich durchs Feuer gehen.“

Johannes (29), Außendienstler aus Überlingen: „Den Wind kann ich nicht ändern, aber die Segel richtig setzen.“

Julian D. (24), Lehramtsstudent aus Neuwied: „Der erste Eindruck von mir täuscht - wetten.?“

Julez (26), Direktvertriebler aus Hamm: „Ich steh‘ auf Frauen … und auf Männer.“

Lukasz (25), Lehramtsstudent aus Düsseldorf: „Ich bin ein Gentleman der alten Schule.“

Manuel (29), Mediziner aus Würzburg: „75 Prozent meines Lebens macht die Medizin aus.“

Marco (28), Unternehmensberater aus Koblenz: „Ich bin niemand, der eine Frau braucht - aber ich hätte gerne eine.“

Martin (25), Kundenberater einer Versicherung aus Karlsruhe: „Aufgeben ist für mich keine Option.“

Michi (26), Model aus Augsburg: „Ich bin geboren, um echt zu sein, nicht perfekt.“

Michael (25), Marktleiter aus Köln: „Ich habe aus meinen Fehlern gelernt.“

Niklas (28), Businessman aus Lingen (Ems): „Bei mir zählt nicht der erste, sondern der zweite Blick.“

René (33), Augenoptiker aus Warnemünde: „Der Spaß darf nie zu kurz kommen!“

Sebastian (31), Fitnesstrainer aus Hannover: „Mein Aussehen ist mir manchmal im Weg.“

Bachelorette 2017: Wann läuft die vierte Staffel?

Das letzte Jahr begann mit dem Tod von David Bowie; es endete mit der Wahl von Donald Trump. 2016 ist als Horrorjahr in die Geschichte eingegangen, und für echte Romantiker gab es dafür noch einen alles andere überragenden Grund: RTL hat keine neue Staffel der „Bachelorette“ ausgestrahlt. Im Frühjahr 2017 dann atmete die Amarula-Gemeinde auf: RTL rief zum Casting für eine neue Staffel der „Bachelorette“ auf. Jetzt hat RTL auch den Sendetermin verkündet: Am Mittwoch, 14. Juni 2017, startet eine noch nicht genannte Bachelorette in die erste Nacht der Rosen. Wie beim „Bachelor“ auch zeigt RTL die Sendung zur Primetime ab 20.15 Uhr. (Großer Penis, kleiner Mann: Alles über die neue RTL-2-Show „Naked Attraction“)

Angelina? Jessica? Liz? Wer wird die Bachelorette 2017?

Dass RTL der Bachelorette 2017 noch eine Chance gibt, überrascht. Die Show, die traditionell noch schlechtere Quoten als der „Bachelor“ einfährt, musste nicht ohne Grund ein Jahr aussetzen. 20 Männer, Dreamdates, Nächte der Rosen – RTL nennt in seiner Ankündigung keine Änderungen zum mäßig erfolgreichen Konzept. Umso interessanter ist also der „Geheimplan Bachelorette“, von dem „bild.de“ erfahren haben will. Demnach soll diesmal keinen No-Name-Bachelorette ins Rennen gehen – sondern eine Frau, die schon vor dem ersten Drehtag polarisiert. Im Gespräch sind angeblich Veteraninnen alter „Bachelor“-Staffeln – Angelina Heger zum Beispiel, die es als Finalistin der vierten Staffel immerhin schon ins Dschungelcamp geschafft hat. In jeder Hinsicht zweite Wahl wäre dagegen Jessica Paszka. Sie war ebenfalls in Angelinas „Bachelor“-Staffel, wurde von Christian Tews aber schon in Folge 5 rausgekickt und musste danach mit „Promi Big Brother“ zufrieden sein. Auch auf der Besetzungsliste zur „Bachelorette 2017“ ist laut „bild.de“ Liz Kaeber; die hat die fünfte „Bachelor“-Staffel zwar gewonnen, ist aber ebenso gesichtslos geblieben wie ihr Partner Oliver Sanne. (Naked Attraction: Die peinlichsten Zitate aus der Nacktshow mit Milka Fernandes)