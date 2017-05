Deutscher Starttermin bekannt gegeben House of Cards: Wann wird Staffel 5 ausgestrahlt?

Unterföhring. Die Intrigen im Weißen Haus gehen weiter: Der Pay-TV-Sender Sky hat jetzt bekannt gegeben, wann die fünfte Staffel von „House of Cards“ in Deutschland ausgestrahlt wird.

Die fünfte Staffel von „House of Cards“ ab 30. Mai 2017 parallel zur US-Ausstrahlung wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket

Auch die lineare Ausstrahlung startet am 30. Mai 2017 auf Sky Atlantic HD

Alle vorherigen Staffeln über Sky Box Set verfügbar

In der Realität haben die USA einen neuen Präsidenten, aber bei „House of Cards“ bleibt alles beim Alten: Frank Underwood und Gattin Claire sind immer noch im Amt. Sky präsentiert die neue fünfte Staffel ab Dienstag, 30. Mai 2017, parallel zur US-Ausstrahlung komplett und wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. (Weiterlesen: Twin Peaks 2017: Wo läuft die Serie in Deutschland?)

Am Abend des gleichen Tages erfolgt um 21.15 Uhr die wöchentliche Ausstrahlung mit jeweils zwei Episoden, ab 6. Juni dann dienstags bereits ab 20.15 Uhr, auf Sky Atlantic HD. Neben den 13 neuen Episoden sind auch die Staffeln eins bis vier auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.