Berlin. „Sissi“ brach 1955 Zuschauerrekorde: Sechseinhalb Millionen Fans sahen den Film. Die Sendetermine zum Weihnachtsfest 2019.

Am 21. Dezember 1955 wurde Sissi im Wiener Apollo-Theater uraufgeführt. In Deutschland war die erste Vorführung von „Sissi“ einen Tag später im Münchener Stachus-Theater. Wie auf der Internetseite www.sissi.de zu lesen ist, kamen auch in den zweiten Teil der Trilogie, „Sissi – Die junge Kaiserin“ etwa sechseinhalb Millionen Zuschauer. Der dritte Teil „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ lief laut der Internetseite zum Start in 129 Kinos gleichzeitig und stellte damit ebenso einen Rekord auf.

Weiterlesen: Sissis Leben wird neu verfilmt – diesmal feministisch



Die Filme machten die beiden Hauptdarsteller Romy Schneider als Kaiserin Elisabeth (Sissi) und Karlheinz Böhm als Kaiser Franz Joseph in ganz Europa berühmt. Seit 1967 werden die Sissi-Filme regelmäßig zur Weihnachtszeit wiederholt.

Im Jahr 2019 laufen die „Sissi“-Filme an folgenden Terminen:

„Sissi“: Das Erste, Mittwoch, 25. Dezember 2019, 15.00 Uhr ,

„Sissi, die junge Kaiserin“: Das Erste, Mittwoch, 25. Dezember 2019, 16.40 Uhr ,

„Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“: Donnerstag, 26. Dezember 2019, 15.55 Uhr.

Quiz: Wie gut kennen Sie sich mit Weihnachtsfilmen aus?