Zu Weihnachten ist „Kevin – allein in New York" genauso ein Klassiker wie sein Vorgänger „Kevin - allein zu Haus". Auch Dezember 2018 wird der Film wieder zum Lachen einladen. Die Sendetermine.

Auch im zweiten Teil der Kevin-Reihe will die Familie McCallister über Weihnachten in den Urlaub fahren. Diesmal soll es nach Florida gehen. Aber Kevin (Macaulay Culkin) steigt versehentlich in den Flieger nach New York. Zum Glück hat er Papas Kreditkarte eingesteckt. Er mietet sich ein Hotelzimmer und genießt die Zeit allein ... bis wieder die zwei altbekannten Gauner aus „Kevin allein zu Haus“ auftauchen.





Sendetermine 2018 für Kevin allein in New York:

Dienstag, 25. Dezember 2018, 20.15 Uhr, Sat 1

Mittwoch, 26. Dezember 2018, 17.25 Uhr, Sat 1

