Fernsehprogramm Weihnachten 2017 Wann kommt „Kevin – allein zu Haus“ 2017 im TV?

Osnabrück. Zu Weihnachten darf „Kevin allein zu Haus“ ebenso wenig fehlen, wie Glühwein und Lebkuchen. 26 Jahre ist der Film schon alt. Zu Weihnachten ist der alleingelassene Kevin aber immer noch ein echter Hit. Um die Vorfreude zu steigern, haben wir hier den Trailer und den Sendetermin.

In „Kevin - allein zu Haus“ will die Familie McCallister dem alljährlichen Weihnachtsstress in diesem Jahr den Rücken kehren und plant, über Weihnachten nach Paris zu fliegen. Doch beim Durchzählen der Großfamilie geht etwas schief und die Familie fliegt ohne Kevin (Macaulay Culkin). Der freut sich erst, dass er allein zu Haus ist, muss das Haus aber schon bald gegen zwei fiese Einbrecher verteidigen.





„Kevin - allein zu Haus“ kommt 2017 an folgenden Terminen im Fernsehen:

Sonntag, 24. Dezember 2017, 20.15 Uhr auf SAT.1.

Montag, 25. Dezember 2017, 15.30 Uhr auf SAT1.

