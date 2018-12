Osnabrück. „Same procedure as every year“ heißt es an Silvester 2018 wieder an zahlreichen Sendeterminen. Dinner for One: Den Kult-Sketch „Der 90. Geburtstag oder Dinner for One“ gibt es auch zu Silvester am 31. Dezember 2018 wieder im Fernsehen. Wir haben alle Termine von „Dinner for One“ 2018 in der Übersicht.

Im Jahr 1963 zeichnete der Norddeutsche Rundfunk (NDR) das englischsprachige Bühnenstück mit dem vollen Namen „Der 90. Geburtstag oder Dinner for One“ auf. Seit 1973 wird der elfminütige Sketch mit Miss Sophie (May Warden) und Butler James (Freddie Frinton) in Deutschland jährlich zu Silvester am 31. Dezember gezeigt. ( Weiterlesen: „Dinner for One“: Was man darüber wissen sollte)

Im „Dinner for One“ feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag alleine an einer langen Tafel, weil ihre Freunde verstorben sind. Butler James bedient sie und spielt gleichzeitig die Gäste – und übernimmt für Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom das Trinken der alkoholischen Getränke. In Deutschland erreichte die Sendung in kürzester Zeit Kultstatus und wird seither traditionellkurz vor Jahresende am 31. Dezember im Fernsehen gezeigt. Auch zu Silvester 2018 läuft „Dinner for One“ mehrmals im Fernsehen. (

Weiterlesen: Der Dialog zu „Dinner for One“.)

Dinner for One 2018: Alle Sendetermine zu Silvester 2018 im Überblick

Das sind alle Sendetermine des „Dinner for One“ am 31. Dezember 2018:

10.30 Uhr (rbb)

11.45 Uhr (NDR) - up Platt

15.35 Uhr (NDR)

15.40 Uhr (Das Erste)

17.05 Uhr (NDR)

17.15 Uhr (hr) - Nordhessische Version

17.35 Uhr (WDR) - op Kölsch

18.00 Uhr (WDR)

18.06 Uhr (rbb)

18.40 Uhr (hr) - hessische Version

18.45 Uhr (BR)

19.00 Uhr (MDR)

19.10 Uhr (hr)

19.25 Uhr (SWR)

19.40 Uhr (NDR)

22.30 Uhr (WDR) - op Kölsch

23.35 Uhr (NDR)

Wenn Silvester gefeiert ist, kann auch an Neujahr, Dienstag, 1. Januar 2019, noch mal das Dinner for One im Fernsehen geschaut werden.

Dinner for One am Dienstag, 1. Januar 2019:

00.05 Uhr (BR)

00.40 Uhr (hr) - Nordhessische Version

01.00 Uhr (Das Erste)

02.30 Uhr (hr) - Hessische Version