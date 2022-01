Die Schauspielerin Rebel Wilson wird die Bafta Awards moderieren.

Darcy Hemley/Bafta/PA Media/dpa

London. Die Australierin will einen Modertoren-Jog in England übernehmen und die Filmpreise Mitte März in London begleiten. Sie sei sich sicher, dass es Corona dann nicht mehr gebe.

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson wird im März die als Baftas bekannten britischen Filmpreise in London moderieren.„Ich freue mich sehr, die britischen Film Awards zu moderieren im März, wenn Covid nicht mehr existieren wird, wei