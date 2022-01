US-Komponistin Marilyn Bergman (r) mit ihrem Ehemann Alan bei einem Event in Beverly Hills. Die dreifache Oscar-Preisträgerin ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

Los Angeles. Mit ihren Liedkompositionen holte Marilyn Bergman in Hollywood drei Oscar-Trophäen. Mit 93 Jahren ist die Songschreiberin gestorben. Stars wie Barbra Streisand, Tony Bennett und Quincy Jones trauern.

Die US-amerikanische Liedkomponistin und dreifache Oscar-Preisträgerin Marilyn Bergman ist tot. Sie starb am Samstag in ihrem Haus in Los Angeles, wie ihr Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ihr Kollege und Ehemann Alan Bergman