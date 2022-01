Warum David Bowie bis heute so fasziniert

David Bowie hat sich immer wieder neu definiert.

Maurizio Gambarini/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Am 10. Januar 2016 starb David Bowie, an diesem 8. Januar wäre er 75 geworden. Millionen Fans werden an beiden Tagen trauernd Songs wie „Space Oddity“, „Changes“ oder „Heroes“ hören.

Es kann weder am kommerziellen Langzeiterfolg noch an kreativer Konstanz liegen, dass David Bowie bis heute - und nun auch wieder zu seinem 75. Geburtstag an diesem Samstag - wie ein Pop-Heiliger verehrt wird.In einschlägigen Listen mit Ton