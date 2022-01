US-Regisseur Peter Bogdanovich ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Ettore Ferrari/epa/dpa/Archivbild

Los Angeles. Coppola, Scorsese, Spielberg und Bogdanovich - diese Regisseure gaben in den 70er Jahren in Hollywood den Ton an. „The Last Picture Show“ machte Bogdanovich berühmt. Nun ist der Filmemacher gestorben.

Als junger Regisseur in den 1970er Jahren wurde er als Hollywoods „Wunderkind“ gefeiert. Nun ist Peter Bogdanovich, der durch Filme wie „The Last Picture Show“, „What's Up Doc“ und „Paper Moon“ bekannt wurde, mit 82 Jahren gestorben.Nach An