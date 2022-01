Popstar Adele macht ihre Fans mit einer mysteriösen Ankündigung nervös.

Simon Emmett/Columbia Records/PA Media/dpa

London. Kommt ein neues Album? Oder etwas ganz anderes? Popstar Adele gibt ihren Fans mit einem geheimnisvollen Tweet Anlass für Spekulationen.

Die britische Popsängerin Adele hat mit einer mysteriösen Ankündigung am Donnerstag auf Twitter Neugierde bei ihren Fans geweckt.„Fühle mich bereit für 2022, da ist so viel, was kommt, ich freue mich darauf, wenn ihr es alle seht“, schrieb