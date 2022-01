David Lee Roth tritt im Januar nicht in Las Vegas auf.

Charles Sykes/Invision via AP/dpa/Archivbild

Los Angeles. David Lee Roth wollte sich ursprünglich dieser Tage mit einer Konzertreihe in Las Vegas von der Bühne verabschieden. Doch die Pandemie macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Mit einer letzten Konzert-Reihe in Las Vegas in diesem Monat wollte sich der US-amerikanische Rockstar David Lee Roth (67) von der Bühne verabschieden. Nun fallen die geplanten Auftritte im „House of Blues“ in Las Vegas wegen der Corona-Pan