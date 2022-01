Joko & Klaas: Alkoholreiches "Dinner for one" lockt viele Zuschauer

Joko und Klass spielen "Silvester für eins".

ProSieben/Waya Yeung

Unterföhring. Nach ihrer Niederlage gegen ihren Sender ProSieben wurden die Entertainer Joko und Klaas dazu verdonnert, den Silvesterklassiker "Dinner for one" neu aufzulegen. Die Folge: Viel Alkohol und hohe Einschaltquoten.

Bei ProSieben mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in "Silvester für Eins" den Dauerbrenner "Dinner for one" neu interpretieren, weil sie zuvor ein Spiel gegen ihren Arbeitgeber verloren hatten.Zur Erklärung: Wenn die bei