Der englische Schauspieler Robert Pattinson bei den Batman-Dreharbeiten. (Archivbild)

Peter Byrne/PA Wire/dpa

Los Angeles. Bereits innerhalb kurzer Zeit hatte das Video Millionen Aufrufe: Der Trailer zum aktuellen Batman-Film mit Robert Pattinson und Zoë Kravitz ist veröffentlicht worden.

Mit Robert Pattinson im Fledermauskostüm und Zoë Kravitz als Catwoman in einem Trailer stimmt das Studio Warner Bros. auf „The Batman“ ein.Das gut zweiminütige Video zu dem Film wurde am Montag ins Netz gestellt und in kurzer Zeit über drei