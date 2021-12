Der kanadische Regisseur und Produzent Jean-Marc Vallee bei der Pressekonferenz zum Film "Demolition" beim 40. Toronto International Film Festival (TIFF).

Québec. Sein Name stand dafür, Dinge auch mal anders zu machen. Im Alter von nur 58 Jahren ist der kanadische Regisseur Jean-Marc Vallée nun gestorben.

Der kanadische Regisseur und Produzent Jean-Marc Vallée („Dallas Buyers Club“) ist Medienberichten zufolge im Alter von 58 Jahren gestorben. Er sei am Wochenende in seiner Hütte außerhalb von Quebec City in seinem Heimatland tot aufgefunden