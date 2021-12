Tom Holland als Spider-Man und Zendaya als MJ in einer Szene aus dem Film „Spider-Man 3: No Way Home“.

Matt Kennedy/Sony Pictures/dpa

Berlin. Der dritte Teil von „Spider-Man“ lässt die Kassen klingeln. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie spielt ein Kinofilm weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Die Comicverfilmung „Spider-Man: No Way Home“ hat als erster Film seit Beginn der Corona-Pandemie weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar (884 Millionen Euro) in den Kinos eingespielt. Das Abenteuer ist damit der einzige Film seit „Star