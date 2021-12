Neil Young steht im Hier und Jetzt.

Nils Meilvang/epa/dpa

Berlin. Viele Musiker legen im Dezember ein Weihnachtsalbum vor. Nicht so Neil Young. Die Rock-Ikone und die Kultband Crazy Horse präsentieren zehn neue Songs mit bestechender Bildersprache und klarer Botschaft.

Hobbybastler gehen zum Werkeln gerne in den Keller, Musiker hingegen verkrümeln sich oft in eine Garage - oder in eine Scheune, wie der große Erzähler Neil Young.Der mittlerweile 76 Jahre alte Kanadier hat noch einmal seine legendäre Band C