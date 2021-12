Als Gesprächspartner war der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach 2021 so gefragt wie kein anderer.

Berlin. "Lanz", "Anne Will", "Maischberger" und Co. – Karl Lauterbach ist nicht nur gefühlt Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Das zeigt eine Auswertung des Branchendienstes "Meedia" zum TV-Jahr 2021.

