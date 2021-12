George Harrison Dstarb am 29. November 2001 in Los Angeles an Krebs. Er wurde 58 Jahre alt.

Los Angeles. Zum 50. Geburtstag des Albums All Things Must Pass ist ein offizielles Musikvideo für George Harrisons Hit My Sweet Lord erschienen. Viele Stars haben sich dafür zusammengetan.

20 Jahre nach dem Tod des Ex-Beatles George Harrison ist ein offizielles Musikvideo zu seinem Hit „My Sweet Lord“ erschienen - mit vielen prominenten Gästen. In dem Kurzfilm, der veröffentlicht wurde, haben unter anderem Harrisons früherer