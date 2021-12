"In 80 Tagen um die Welt" - Opulente Neuverfilmung im ZDF

Phileas Fogg (David Tennant, M.), Jean Passepartout (Ibrahim Koma, l.) und Abigail Fix (Leonie Benesch, r.) haben bereits 1872 mit Bahnproblemen zu kämpfen. "In 80 Tagen um die Welt". ZDF, ab Dienstag, 20.15 Uhr. Foto: ZDF und Tudor Cucu.

Tudor Cucu

Osnabrück. Die opulente Neuverfilmung des Jules Verne-Klassikers „In 80 Tagen um die Welt“ bietet neben spannenden Abenteuern viel Witz und eine Top-Besetzung.

Feigling? Niemand nennt ihn einen Feigling! Phileas Fogg (David Tennant) zittert innerlich vor Wut. Wer wagt es nur, ihm so eine Postkarte zu schicken? Kurzentschlossen lässt er sich auf eine abenteuerliche Wette ein. In 80 Tagen, so prahlt