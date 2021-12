Gekröntes Haupt: der Rapper Materia.

Benjamin Diedering/WDR/dpa

Köln. So früh wie in diesem Jahr wurden die Gewinner des WDR-Musikpreises „1Live Krone“ noch nie gekürt. Statt auf der legendären Party am Abend ließen sich die Musik-Stars anders feiern.

Die „1Live Krone“ des Westdeutschen Rundfunks ist in diesem Jahr im Radio gefeiert worden. Aufgrund der Corona-Lage fand die 22. Preisvergabe in Köln im Studio statt. „Hier haben die Aerosole Hausverbot“, erklärte Moderator Philipp Isterewi