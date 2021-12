Michael Bublé kündigt Auftritte in Las Vegas an

Der kanadische Sänger Michael Bublé brachte 2018 das Album „Love“ heraus.

Giorgio Onorati/ANSA/dpa

Las Vegas. Sechs Auftritte plant der kanadische Musiker in der Kasinostadt Las Vegas für kommenden April und Mai. Damit folgt Bublé dem Beispiel einer britischen Kollegin.

Die britische Sängerin Adele (33) kündigte vorige Woche eine mehrmonatige Konzertreihe in Las Vegas an, jetzt folgt Michael Bublé (46) ihrem Beispiel.Der kanadische Star will im kommenden April und Mai in der Kasinostadt auf der Bühne stehe