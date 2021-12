"In Liebe an Mirco Nontschew": RTL ändert Programm

Mirco Nontschew wurde nur 52 Jahre alt.

dpa/Britta Pedersen

Köln. Nach dem Tod von Komiker Mirco Nontschew ändert der Sender RTL sein Programm: Wann die Sondersendung "In Liebe an Mirco Nontschew" läuft.

Zum Gedenken an den Comedian Mirco Nontschew, der mit 52 Jahren gestorben ist, ändert RTL sein Programm. Noch für die Nacht von Sonntag auf Montag kündigte der Privatsender in seinem Hauptprogramm eine 40-minütige Sondersendung an: "In Lieb