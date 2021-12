Starmoderator Chris Cuomo ist nicht länger Anchorman einer der meistgesehenen Nachrichtensendungen in den USA.

Justin SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

New York. Tiefer Fall der berühmten Brüder: New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo war wegen Belästigungsvorwürfen zurückgetreten. Nun ist auch CNN-Moderator Chris Cuomo seinen Job los – weil er seinen Bruder unterstützte.

Der US-Nachrichtensender CNN hat seinen Starmoderator Chris Cuomo entlassen. CNN begründete den Schritt am Samstag damit, dass Cuomo zu sehr in die Verteidigung seines Bruders Andrew, des früheren Gouverneurs des Staates New York,