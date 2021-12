Adele kündigt Konzertreihe in Las Vegas an

Die britische Sängerin Adele wird zwischen Januar und April 2022 jeweils an den Wochenenden in der amerikanischen Casino-Stadt Las Vegas auftreten

Simon Emmett/Columbia Records/PA Media/dpa

Las Vegas. Stars wie Britney Spears, Lady Gaga und Mariah Carey haben es vorgemacht - bald steht auch Adele in Las Vegas auf der Bühne. Bis Mitte April sind zwei Dutzend Auftritte in der Casiona-Stadt geplant.

