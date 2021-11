Rapper Bushido in einer Szene der Serie "Unzensiert – Bushidos Wahrheit".

Amazon Prime Video

Berlin. Der Rapper Bushido hat zwei Jahre lang ein Kamera-Team weite Teile seines Lebens mitverfolgen lassen. Das Ergebnis läuft jetzt bei Amazon Prime. Dafür hat sich der Berliner Musiker offenbar sehr gut bezahlen lassen.

Am Freitag ist die sechsteilige Serie "Unzensiert – Bushidos Wahrheit" bei Amazon Prime Video erschienen, in welcher der Musiker Bushido tiefe Einblicke in sein Familienleben gewährt. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchic