Adele führt Doppelspitze der Charts an

Die britische Sängerin Adele feiert ein triumphales Comeback.

Simon Emmett/Columbia Records/PA Media/dpa

Baden-Baden. An ihr ging in dieser Woche kein Weg vorbei: Mit ihrem Comeback-Album „30“ bricht die britische Sängerin Adele auch in Deutschland alle Rekorde.

Adele führt mit ihrem Album „30“ und ihrer Single „Easy On Me“ die Doppelspitze der deutschen Album- und Singlestarts an. Außerdem stelle die britische Sängerin einen beeindruckenden Rekord auf, teilte GfK Entertainment am Freitag mit. „Nac