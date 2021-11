Sänger Ian Gillan und Bassist Roger Glover (l-r) von der Band Deep Purple sitzen bei einem Interviewtermin im Parkhotel in Oberhausen.

Fabian Strauch/dpa

Oberhausen. Nur etwa ein Jahr nach ihrem bisher letzten Album veröffentlicht die britische Band Deep Purple schon das nächste. Mit „Turning To Crime“ wagen sich die Hardrock-Legenden an die Werke anderer Künstler.

Für ihr neues Album sind die Bandmitglieder von Deep Purple zu Kriminellen geworden. Zumindest sehen sie selbst das so - denn ihr Album „Turning To Crime“ enthält ausschließlich Cover. „Es ist in gewisser Weise ein Verbrechen für Purple, Li