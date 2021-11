"Man begegnet sich wirklich, es ist nichts gescriptet. Das macht die Show aus, dass alles mögliche passieren kann", sagt Comedian Oliver Polak. Dazu gehört auch eine Umarmung zwischen Polak und Christian UImen beim Baden im Heiligen See in Potsdam.

Netflix

Osnabrück. Oliver Polak verbringt in seiner Netflix-Show mit drei Prominenten jeweils einen Tag und besucht mit ihnen verschiedene Orte. Ein klassisches Interviewformat könnte man meinen, wäre da nicht der Roast am Ende jeder Folge.

„Ich will den Tag gern mit dir sein, nie mehr ohne dich allein. Zeig mir alles, was du magst. Oder auch, was an dir nagt… Keine Sorge, es wird schon okay. Doch vielleicht tut es auch etwas weh“, singt Oliver Polak seinen Gästen im goldfarbe