Sina (Neda Rahmanian, l.) und Martina (Katja Studt) haben im Altenheim ohnehin genug zu tun. Dass ihnen eine unruhige Nach bevorsteht, wissen sie noch nicht.

Osnabrück. Plötzlicher Eisregen zwingt die Besucher eines Altenheims, die Nacht bei ihren Angehörigen zu verbringen. In so einer Nacht kann zwischen Tod und Leben viel passieren ...

Dass Menschen durch plötzliche Wetterkapriolen in einem Hotel oder irgendwo in der Einöde stranden und eine unfreiwillige Gemeinschaft bilden, das hat man ja schon häufiger gesehen oder gelesen. Aber dass sie in einem Altenheim stranden, wo