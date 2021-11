Heidi Klum beim Finale der dreizehnten Staffel von "Germany's Next Topmodel": Für die 17. Staffel wurden nun einige Regeln angepasst.

dpa/Marcel Kusch

Berlin. Heidi Klum hat für die inzwischen 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" grundlegende Änderungen angekündigt. Das Model will Diversität in der Branche fördern, stößt damit aber auch auf Ablehnung.

Heidi Klum will in der neuen Staffel ihrer Show "Germany's next Topmodel" (GNTM/ProSieben) stärker auf Diversität achten. Sie habe den Cast erweitert und die "Tür noch weiter aufgemacht", sagte Klum (48) der Zeitschrift "Bunte". "Es gibt kl