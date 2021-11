Der Countrysänger Luke Combs zeigt seinen Preis.

Ed Rode/FR170557 AP/dpa

Nashville. Die Country Music Association hat in Nashville Preise vergeben. Luke Combs wurde dabei als „Entertainer des Jahres“ ausgezeichnet. Die meisten Trophäen gingen aber an einen anderen Musiker.

Der Country-Musiker Luke Combs (31, „Forever After All“) ist bei der Verleihung der CMA-Countrypreise zum „Entertainer des Jahres“ gekürt worden.Bei der Gala der Country Music Association setzte er sich am Mittwochabend (Ortszeit) in Nashvi