Ariana Grande spielt Hexe in „Wicked“-Verfilmung

US-Sängerin Ariana Grande bei den 62. Grammy Awards.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Der Broadway-Hit „Wicked“ von Stephen Schwartz nach dem Buch von Gregory Maguire ist die Vorgeschichte zum „Zauberer von Oz“.

US-Sängerin Ariana Grande („Positions“) hat eine Rolle als Hexe in der Verfilmung des Musical-Hits „Wicked“. Die 28-Jährige schlüpft für Regisseur Jon M. Chu (42, „In the Heights“, „Crazy Rich“) in die Rolle der Hexe Glinda, wie sich einem