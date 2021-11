Vladimir Burlakov mit seinem Lebensgefährten auf der Gala in Berlin.

imago images/Jan Huebner/Daniel Lakomski.

Berlin. Der "Tatort"-Schauspieler Vladimir Burlakov trat am Donnerstagabend das erste Mal mit seinem Lebensgefährdeten auf. Anlass war die "GQ Men of the Year“-Gala in Berlin. Was der "Kommissar" über seinen Auftritt denkt.

Der Schauspieler Vladimir Burlakov, der im Saarland-"Tatort" die Rolle des Hauptkommissars Leo Hölzer verkörpert, ist das erste Mal mit seinem Lebenspartner auf dem roten Teppich erschienen. Der Nachrichtendienst "t-online" berichtete,