„Piano Man“ Joel spielt wieder Konzerte in New York

Billy Joel ist auch als „Piano Man“ bekannt.

Evan Agostini/Invision/AP/dpa

New York. Nach der Corona-Zwangspause will „Piano Man“ Billy Joel wieder auf die große Bühne - und zwar im Madison Square Garden in New York.

Der „Piano Man“ ist zurück: Nach einer mehr als einjährigen Zwangspause nimmt US-Musiker Billy Joel (72) seine monatlichen Auftritte im New Yorker Madison Square Garden wieder auf. Heute soll der vielfach preisgekrönte Sänger wieder im lege