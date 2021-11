Collage: Jan Böhmermann hat aus den Eierwürfen auf Helmut Kohl ein Musical für das ZDF Magazin Royale gemacht.

dpa/Peter Kneffel/dpa und Imago images/C. Hardt/FuturexImage

Köln. Am 10. Mai 1991 wurde der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in Halle mit Eiern beworfen. Satiriker Jan Böhmermann inszeniert diesen Vorfall nun im ZDF Magazin Royale als Musical. Was war damals eigentlich los?

Das Eigelb klebt an der Brille, die Stirn glänzt vom Eiweiß und auf dem Sakko hängen noch die Eierschalen. Und während der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) mit den Menschen hinter der Absperrung ringt, platscht das nächste Ei auf se