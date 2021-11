Kate Winslet als Mary Anning in einer Szene des Films "Ammonite". Der Film kommt am 4.November in die deutschen Kinos.

Los Angeles. Der Schauplatz von „Ammonite“ ist eine schroffe Küste in Südengland im 19. Jahrhundert. Um die reale Figur der Fossiliensammlerin Mary Anning (Kate Winslet) rankt Regisseur Francis Lee eine fiktive Liebesgeschichte.

Der Titel des Kostümdramas „Ammonite“ spielt auf die große Leidenschaft der Fossiliensammlerin Mary Anning an. Die Paläontologin lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Südengland in dem Küstenort Lyme Regis. Entlang der schroffe