The War On Drugs: Gitarrenrock fürs Kopfkino

The War On Drugs: Herzschmerz-Folkballaden und opulente Gitarren-Epen.

Warner Music/dpa

Berlin. Klassischer Ami-Gitarrenrock ist altbacken und langweilig? Wer das behauptet, hat die Rechnung ohne die Grammy-Band The War On Drugs gemacht. Auch in den zehn neuen Songs funktioniert das Kopfkino.

Staubige Highways, menschenleere Landschaften, grandiose Sonnenuntergänge: Die Musik der US-Rockgruppe The War On Drugs ruft Cinemascope-Bilder wach - sehr amerikanische, manchmal fast schon klischeehafte Bilder.Niemand sonst vertont derzei