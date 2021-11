US-Schauspieler Chris Pratt besucht die MTV Movie and TV Awards 2018. (Archivbild)

Francis Specker/PA Wire/dpa

Los Angeles. Einer der berühmtesten Comics kommt wieder ins Kino: Der gefräßige Kater Garfield. Sein Erfinder wirkt als Produzent am Film mit - und ein Hollywoodstar leiht ihm seine Stimme.

Von gefährlichen Dinos zu einem gefräßigen Kater: „Jurassic World“-Star Chris Pratt (42) soll dem berühmten Cartoon-Kater Garfield seine Stimme leihen.Der US-Schauspieler („Guardians of the Galaxy“, „The Tomorrow War“) wird in dem geplanten