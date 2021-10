Comeback gelungen: Helene Fischer ist ganz oben.

Henning Kaiser/dpa

Baden-Baden. An Helene Fischer kommt in Deutschland niemand vorbei, auch keine internationalen Stars. Sie ist in der zweiten Woche auf der Eins gelandet.

Selbst die Rolling Stones kommen nicht an Helene Fischer vorbei: Die deutsche Schlagerqueen behauptet mit ihrem neuen Album „Rausch“ in der zweiten Woche die Spitze der deutschen Album-Charts.Die Stones müssen sich mit der 40-Jahre-Edition