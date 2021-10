Die Künstlerin Badmomzjay, Gewinnerin des Bunte New Faces Award Music 2021, steht mit dem Preis „Roter Panter“ auf der Bühne im Ruby Lotti Hotel & Bar.

Christian Charisius/dpa

Hamburg. Sie ist 19 Jahre alt und die jüngste deutsche Rapperin, die den ersten Platz in den Single-Charts belegte: Badmómzjay ist nun mit dem „Bunte New Faces Award Music“ ausgezeichnet worden.

Die Rapperin Badmómzjay ist am Donnerstag in Hamburg mit dem „Bunte New Faces Award Music“ geehrt worden. Die 19-Jährige setzte sich gegen ihre beiden Mitbewerberinnen, die Singer-Songwriterin Leony und die Künstlerin Wilhelmine, durch, wie