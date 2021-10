Allein gegen die Pharmaindustrie: Irène Frachon (Sidse Babett Knudsen) hält das Medikament "Mediator" für gefährlich.

Arte France/Jean-Claude Lother

Osnabrück. Sie ist unerschrocken und hartnäckig: die französische Ärztin Irène Frachon, die sich mit einem Pharmariesen anlegt.

Irène Frachon, Ärztin am Universitätsklinikum Brest in der Bretagne, ist einem Skandal auf der Spur. Sie vermutet, dass „Mediator“, ein beliebtes Diabetes-Medikament, das auch gern als Appetitzügler verschrieben wird, Schuld ist an Herzpro