Joko Winterscheidt ist nach Angaben der "Bild" positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste daher kurzfristig als Teilnehmer bei "Last One Laughing" ersetzt werden.

Imago images/Christoph Hardt

München. Die dritte Staffel "Last One Laughing" steht schon in den Startlöchern. Doch Joko Winterscheidt wird offenbar, anders als geplant, nicht dabei sein. Er fiel kurzfristig aus. Sein Ersatz soll ein bekannter Komiker sein.

Die Macher der Erfolgsserie "Last One Laughing" mussten offenbar bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel kurzfristig umplanen. Laut "Bild" ist Fernsehmoderator Joko Winterscheidt am Set positiv auf Corona getestet worden und muss