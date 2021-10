Der US-amerikanische Schauspieler Peter Scolari bei den 44. Emmy Awards im November 2016.

Andrew Gombert/EPA/dpa

Los Angeles. Seinen Durchbruch in Hollywood hatte er 1980 an der Seite von Tom Hanks in der TV-Sitcom „Bosom Buddies“. 2016 wurde Peter Scolari mit dem Emmy ausgezeichnet.

Der amerikanische Schauspieler Peter Scolari, der seinen Karrierestart mit Tom Hanks in der TV-Sitcom „Bosom Buddies“ hatte, ist tot.Er sei am Freitag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, teilte seine Sprecherin laut „Variety“ mit