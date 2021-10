Georg Listing (l-r), Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Gustav Schäfer beim zum Tokio Hotel-Event in Berlin.

Gerald Matzka/dpa

Berlin. Zuletzt hörte man die Kaulitz-Zwillinge vor allem in ihrem Podcast. Nun feierte die Magdeburger Band ihre neue Single „Here Comes The Night“ in Berlin. Auch Heidi Klum war dabei.

Tokio Hotel haben sich mit einer neuen Single zurückgemeldet. Die Band feierte das am Freitag mit einem roten Teppich in Berlin. Dazu kam auch Moderatorin Heidi Klum, die mit Musiker Tom Kaulitz verheiratet ist. Voller Ketten und Tattoos, b