Bastian Pastewka, Michael Bully Herbig, Anke Engelke und Tahnee bei der Premiere der zweiten Staffel der Amazon Prime Video Comedy-Gameshow LOL: Last One Laughing.

Imago Images/Steffi Adam

München. "Last One Laughing" ist die meistgeschaute Serie bei Amazon Prime in Deutschland. Bald kommt Staffel drei. Damit vorab nichts an die Öffentlichkeit kommt, droht Amazon den Comedy-Stars mit extrem hohen Geldstrafen.

Kaum ist die neue Staffel "Last One Laughing" da, hat sie bereits den Streaming-Rekord auf Amazon Prime gebrochen. Die Comedy-Show hat nun die meisten Streams auf der Plattform und löst damit die erste Staffel "LOL" ab, die bis dahin auf Pl