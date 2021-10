Der Cast der zweiten Staffel "LOL" – doch wer wird in Staffel drei dabei sein?

Frank Zauritz/Amazon

München. Die zweite Staffel der Erfolgsshow "Last One Laughing" ist gerade erschienen, da soll bei Amazon Prime schon bald die dritte folgen. Welche Köpfe der deutschen Comedy-Elite dabei sind, lesen Sie hier.

Kaum ist die zweite Staffel "Last One Laughing" raus, wird offenbar schon die dritte gedreht. Laut "Bild" haben die Dreharbeiten bereits am Dienstag begonnen, in der Regel dauerten diese nur zwei Tage. Die neue Staffel soll demnac